İgor Carius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Carius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Carius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Carius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Carius 1 Mayıs 1993 tarihinde Cariús şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Aquino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Carius Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. İgor Carius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Carius'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Carius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Carius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Carius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Carius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2016 yılında ASA

23 Ocak 2017 yılında Paraná

4 Ocak 2019 yılında CRB

9 Şubat 2021 yılında Atlético-GO

19 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

İgor Carius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Carius şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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