İgor Cerina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Cerina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Cerina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Cerina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Cerina 10 Ekim 1988 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Igor Čerina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Cerina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Cerina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 14 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Cerina'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Cerina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Cerina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Cerina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Cerina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2012 yılında Rabotnicki

25 Şubat 2013 yılında NK Solin

15 Haziran 2013 yılında Hougang Utd.

1 Ocak 2015 yılında Balestier Khals

1 Aralık 2015 yılında Sabah

14 Eylül 2018 yılında NK Dugopolje

İgor Cerina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Cerina şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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