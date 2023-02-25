İgor Costrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Costrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Costrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Costrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Costrov 3 Ağustos 1987 tarihinde Bender şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Костров Игорь Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Costrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Costrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Costrov'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Costrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kostrov16/

İgor Costrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Costrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Costrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Costrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2009 yılında Maccabi Herzliya

1 Ocak 2010 yılında Wizards

1 Temmuz 2010 yılında Iskra-Stali

1 Ocak 2011 yılında FC Tiraspol

1 Ocak 2013 yılında Dacia

1 Temmuz 2013 yılında Slavia

1 Ocak 2014 yılında FC Costuleni

1 Temmuz 2014 yılında FC Veris

1 Ocak 2015 yılında Kyzyl-Zhar

2 Ağustos 2015 yılında Dinamo-Auto

31 Ocak 2016 yılında Slavia

27 Ocak 2021 yılında Gomel

1 Ocak 2023 yılında Slavia

İgor Costrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Costrov şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İgor Costrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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