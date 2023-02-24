İgor Djorda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Djorda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Djorda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Djorda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Djorda 25 Haziran 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Igor Đorda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Djorda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Djorda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Djorda'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Djorda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Djorda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Djorda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Djorda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında FK MDK U19

1 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

İgor Djorda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Djorda şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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