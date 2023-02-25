İgor Dovgyallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Dovgyallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Dovgyallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Dovgyallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Dovgyallo 17 Temmuz 1985 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Довгялло Игорь Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Dovgyallo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Dovgyallo'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Dovgyallo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dovgialloigor/

İgor Dovgyallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Dovgyallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Dovgyallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Dovgyallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Polotsk

1 Ocak 2008 yılında Myaso. Vitebsk

1 Ocak 2009 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2010 yılında Polotsk

1 Ocak 2012 yılında Naftan

1 Ocak 2017 yılında Dnepr Mogilev

1 Temmuz 2018 yılında Gorodeya

29 Ocak 2021 yılında Naftan

İgor Dovgyallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Dovgyallo şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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