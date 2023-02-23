İgor Drapinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Drapinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Drapinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Drapinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Drapinski 31 Mayıs 2004 tarihinde Koło şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Drapiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Drapinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. İgor Drapinski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Drapinski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Drapinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Drapinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Drapinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Drapinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

İgor Drapinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Drapinski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

İgor Drapinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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