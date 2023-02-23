İgor Dziedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Dziedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Dziedzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Dziedzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Dziedzic 5 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Dziedzic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Dziedzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Dziedzic'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Dziedzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Dziedzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Dziedzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Dziedzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

İgor Dziedzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Dziedzic şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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