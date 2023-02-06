İgor Formiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Formiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Formiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Formiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Formiga 8 Ocak 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Marques Paciência Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Formiga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP Agency yapmaktadır. İgor Formiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Formiga'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Formiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Formiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Formiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Formiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2019 yılında Corinthians U20

16 Ekim 2019 yılında Nova Iguaçu

18 Ekim 2019 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2020 yılında Corinthians B

9 Ocak 2020 yılında Coimbra-MG

30 Nisan 2020 yılında Corinthians B

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

11 Nisan 2022 yılında Corinthians B

12 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

İgor Formiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Formiga şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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