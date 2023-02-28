İgor Golban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Golban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Golban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Golban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Golban 31 Temmuz 1990 tarihinde Sochi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голбан Игорь Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Golban Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Golban, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Golban'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Golban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Golban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Golban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Golban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Sochi-04

1 Ocak 2009 yılında Zhemchuzhina

23 Ağustos 2011 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2012 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2013 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2013 yılında Shinnik Yaroslav

31 Aralık 2013 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2014 yılında Khimki

30 Haziran 2014 yılında Loko Moskau II

12 Ağustos 2014 yılında FK Sochi

31 Aralık 2014 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2015 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2015 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2016 yılında Navbahor

1 Temmuz 2016 yılında Nasaf Qarshi

1 Temmuz 2018 yılında Navbahor

İgor Golban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Golban şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İgor Golban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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