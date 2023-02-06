İgor Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Gomes 6 Mart 2001 tarihinde Barra Mansa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Gomes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. İgor Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Gomes'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/01igorgomes/

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İgor Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında VRFC U20

1 Haziran 2019 yılında Coimbra EC U20

29 Temmuz 2019 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

6 Ağu 2022 yılında Internacional

İgor Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Gomes şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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