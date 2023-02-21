İgor Guk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Guk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Guk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Guk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Guk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Guk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Guk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Guk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Guk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Guk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Guk 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гук Ігор Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Guk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İgor Guk'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Guk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guk_igor4/

İgor Guk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Guk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Guk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Guk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

23 Eylül 2020 yılında Veres Rivne

9 Eylül 2022 yılında FK Zvyagel

31 Aralık 2022 yılında Veres Rivne

İgor Guk kimdir

İgor Guk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Guk şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Girnyk Sosnivka (2013-2014), BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2014-2017), Dynamo Kyiv (2017-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Guk nereli

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