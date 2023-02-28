İgor İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor İvanovic 9 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Igor Ivanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor İvanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor İvanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor İvanovic'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rudar Pljevlja

8 Şubat 2013 yılında OFK Belgrad

21 Temmuz 2014 yılında Rudar Pljevlja

1 Ağustos 2015 yılında Zira FK

1 Temmuz 2016 yılında Sutjeska Niksic

10 Haziran 2018 yılında B. Podgorica

12 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

7 Ocak 2023 yılında Bunyodkor

İgor İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor İvanovic şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

İgor İvanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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