İgor Jelicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jelicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Jelicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Jelicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Jelicic 28 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Јеличић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Jelicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Jelicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İgor Jelicic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Jelicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Jelicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Jelicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Jelicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina

25 Temmuz 2020 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

İgor Jelicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Jelicic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

İgor Jelicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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