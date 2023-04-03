İgor Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Jesus 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Jesus Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Jesus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL SPORTS yapmaktadır. İgor Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. İgor Jesus'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Jesus şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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