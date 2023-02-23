İgor Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Jovanovic 3 Mayıs 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Jovanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Jovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Jovanovic'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında W. Burghausen

11 Ağustos 2008 yılında 1.FC Kleve

1 Temmuz 2009 yılında TPS

25 Ocak 2011 yılında Babelsberg 03

1 Temmuz 2011 yılında Rot-Weiß Erfurt

25 Mart 2013 yılında FF Jaro

26 Mart 2014 yılında TPS

17 Temmuz 2014 yılında Miedz Legnica

22 Ağustos 2014 yılında Bnei Sakhnin

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2017 yılında FC Lahti

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

3 Şubat 2020 yılında Seongnam FC

20 Ocak 2021 yılında Astra Giurgiu

13 Temmuz 2021 yılında Suduva

17 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

1 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

İgor Jovanovic kimdir

İgor Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Jovanovic şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, SV Wacker Burghausen (-2007)

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İgor Jovanovic nereli

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