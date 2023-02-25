İgor Kazakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kazakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kazakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kazakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kazakov 14 Şubat 2000 tarihinde Belynichi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Казаков Игорь Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kazakov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Kazakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Kazakov'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Kazakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kazakov_9/?hl=ru

İgor Kazakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kazakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Kazakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kazakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2020 yılında Shakhter

5 Nisan 2021 yılında Naftan

1 Ocak 2022 yılında FK Lida

İgor Kazakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kazakov şuan FK Lida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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