İgor Kharatin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kharatin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kharatin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kharatin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kharatin 2 Şubat 1995 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Харатін Ігор Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kharatin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Kharatin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Kharatin'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Kharatin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_kharatin/

İgor Kharatin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kharatin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Kharatin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kharatin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv II

12 Şubat 2016 yılında Metalist

30 Haziran 2016 yılında Dynamo Kyiv II

25 Ağustos 2016 yılında Zorya Luhansk

30 Ocak 2019 yılında Ferencváros

1 Eylül 2021 yılında Legia Varşova

İgor Kharatin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kharatin şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İgor Kharatin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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