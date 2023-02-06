İgor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor 10 Mayıs 2001 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Ribeiro Costa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 9 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

İgor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.