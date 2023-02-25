İgor Kuzmenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kuzmenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kuzmenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kuzmenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kuzmenok 6 Temmuz 1990 tarihinde Zhlobin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кузьменок Игорь Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kuzmenok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Kuzmenok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Kuzmenok'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Kuzmenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kuzmenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Kuzmenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kuzmenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gomel II

1 Haziran 2008 yılında Gomel

28 Ocak 2013 yılında Dinamo Minsk

10 Mart 2014 yılında Soligorsk

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Minsk

21 Ocak 2015 yılında Soligorsk

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk

10 Ocak 2018 yılında Soligorsk

25 Mart 2019 yılında Torpedo Zhodino

18 Şubat 2020 yılında Isloch

6 Ocak 2021 yılında Gomel

İgor Kuzmenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kuzmenok şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İgor Kuzmenok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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