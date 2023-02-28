İgor Lambarskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lambarskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Lambarskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Lambarskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Lambarskiy 26 Kasım 1992 tarihinde Edineţ şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ламбарский Игорь Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Lambarskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Lambarskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Lambarskiy'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Lambarskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lambada20/

İgor Lambarskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Lambarskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Lambarskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Lambarskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ac. Chisinau

27 Ocak 2012 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2013 yılında Enisey

30 Haziran 2014 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2014 yılında Ural

25 Şubat 2015 yılında Tyumen

30 Haziran 2015 yılında Ural

26 Şubat 2016 yılında Volga-Olimpiets

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Ekaterinodar

1 Temmuz 2019 yılında Olimp Khimki

10 Mart 2020 yılında Mashuk-KMV

17 Şubat 2021 yılında Milsami

İgor Lambarskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Lambarskiy şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Lambarskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Chisinau (-2008)

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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