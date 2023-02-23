İgor Lasicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lasicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Lasicki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Lasicki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Lasicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lasicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Lasicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lasicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Lasicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Lasicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Lasicki 26 Haziran 1995 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Michał Łasicki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Lasicki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. İgor Lasicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Lasicki'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Lasicki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/asicki

http://instagram.com/igorlasicki

http://www.facebook.com/IgorLasickiOfficial

İgor Lasicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Lasicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Lasicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Lasicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2011 yılında Lubin II

13 Temmuz 2012 yılında Napoli U19

30 Haziran 2013 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2014 yılında Napoli

19 Temmuz 2014 yılında Gubbio

30 Haziran 2015 yılında Napoli

28 Temmuz 2015 yılında Maceratese

22 Ocak 2016 yılında Napoli

23 Ocak 2016 yılında Rimini

30 Haziran 2016 yılında Napoli

27 Ocak 2017 yılında Carpi

30 Haziran 2017 yılında Napoli

7 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2019 yılında Napoli

3 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

İgor Lasicki kimdir

İgor Lasicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Lasicki şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Górnik Boguszów-Gorce, Górnik Wałbrzych, Zagłębie Lubin

İgor Lasicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Lasicki nereli

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