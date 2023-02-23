İgor Lewandowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lewandowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Lewandowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Lewandowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Lewandowski 9 Ekim 2001 tarihinde Świebodzice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Lewandowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İgor Lewandowski'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Lewandowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Lewandowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Lewandowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Lewandowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında M. Legnica II

28 Eylül 2020 yılında Miedz Legnica

İgor Lewandowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Lewandowski şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.