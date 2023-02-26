İgor Makitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Makitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Makitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Makitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Makitan 12 Ekim 1994 tarihinde Mrkonjic Grad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Makitan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Makitan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Makitan'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Makitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Makitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Makitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Makitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2017 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında TS Galaxy FC

İgor Makitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Makitan şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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