İgor Malashchitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Malashchitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Malashchitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Malashchitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Malashchitskiy 6 Haziran 2002 tarihinde Parokhonsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малащицкий Игорь Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Malashchitskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Malashchitskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Malashchitskiy'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Malashchitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malash_1/?hl=ru

İgor Malashchitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Malashchitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Malashchitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Malashchitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

28 Ağustos 2021 yılında Shakhter

31 Aralık 2021 yılında Soligorsk II

24 Şubat 2022 yılında Dzerzhinsk

18 Temmuz 2022 yılında Soligorsk II

19 Temmuz 2022 yılında Shakhter

İgor Malashchitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Malashchitskiy şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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