İgor Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Maranhao 23 Ocak 1990 tarihinde São Luíz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor César Cunha Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Maranhao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Maranhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 24 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Maranhao'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Maranhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Maranhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Recife U20

1 Ocak 2010 yılında Sport Recife

1 Mart 2011 yılında CSA

1 Ocak 2017 yılında Fluminense-BA

24 Ocak 2018 yılında Alagoinhas-BA

İgor Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Maranhao şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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