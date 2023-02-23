İgor Maslanka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Maslanka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Maslanka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Maslanka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Maslanka 17 Nisan 2006 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Maślanka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Maslanka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 11 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Maslanka'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Maslanka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Maslanka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Maslanka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Maslanka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2021 yılında Sandecja

İgor Maslanka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Maslanka şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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