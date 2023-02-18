İgor Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Miladinovic 8 Haziran 2003 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Миладиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Miladinovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Miladinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Miladinovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

İgor Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Miladinovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

İgor Miladinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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