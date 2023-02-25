İgor Monich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Monich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Monich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Monich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Monich 21 Ocak 2000 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Монич Игорь Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Monich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. İgor Monich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Monich'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Monich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Monich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Monich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Monich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BATE II

1 Ocak 2020 yılında Energetik-BGATU

30 Temmuz 2020 yılında Shakhter

7 Şubat 2023 yılında Molodechno

İgor Monich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Monich şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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