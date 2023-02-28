İgor Mostovei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Mostovei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Mostovei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Mostovei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Mostovei 25 Eylül 1999 tarihinde Sîngera şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Mostovei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Mostovei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 12 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. İgor Mostovei'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Mostovei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igormostovei/

İgor Mostovei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Mostovei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Mostovei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Mostovei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2020 yılında FC Petrocub

15 Mart 2021 yılında Codru

30 Haziran 2021 yılında Petrocub

İgor Mostovei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Mostovei şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.