İgor Nenezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Nenezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Nenezic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Nenezic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Nenezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Nenezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Nenezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Nenezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Nenezic 23 Mart 1984 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Nenezič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Nenezic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. İgor Nenezic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Nenezic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Nenezicboyu ve yaşı kaç

İgor Nenezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Nenezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Nenezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Nenezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2005 yılında ND Primorje

1 Temmuz 2009 yılında FC Koper

18 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2017 yılında FC Koper

19 Şubat 2019 yılında NK Izola

1 Haziran 2020 yılında FC Koper

25 Eylül 2020 yılında NK Dekani

1 Mart 2021 yılında FC Koper

1 Temmuz 2021 yılında Kariyer sonu

2 Şubat 2023 yılında NK Dekani

İgor Nenezic kimdir

İgor Nenezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Nenezic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İgor Nenezic nereli

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