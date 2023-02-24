İgor Nikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Nikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Nikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Nikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Nikic 25 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Nikic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. İgor Nikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Nikic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Nikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Nikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Nikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Nikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

İgor Nikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Nikic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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