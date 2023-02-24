İgor Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Pajovic 1 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Pajovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Pajovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. İgor Pajovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 1 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Pajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Pajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında OSK Igalo

15 Haziran 2022 yılında Sutjeska Niksic

İgor Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Pajovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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