İgor Pavan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pavan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Pavan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Pavan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Pavan 17 Kasım 2000 tarihinde Jacutinga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Pavan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Pavan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gabriel Spessato yapmaktadır. İgor Pavan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına - tarihinde katılmıştır. İgor Pavan'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Pavan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Pavan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İgor Pavan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Pavan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Haziran 2021 yılında Camboriú-SC

20 Eylül 2021 yılında Chapecoense

21 Ocak 2022 yılında Camboriú-SC

18 Temmuz 2022 yılında Chapecoense

6 Eylül 2022 yılında São Luiz-RS

31 Aralık 2022 yılında Chapecoense

İgor Pavan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Pavan şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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