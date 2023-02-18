İgor Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Petrovic 3 Kasım 2000 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Petrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. İgor Petrovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Petrovic'nin FK Loznica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva

14 Temmuz 2020 yılında FK Loznica

1 Şubat 2021 yılında Lokomotiva

1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis

7 Şubat 2023 yılında FK Loznica

İgor Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Petrovic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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