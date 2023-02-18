İgor Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Petrovic 18 Mart 1987 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Petrovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 21 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İgor Petrovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Napredak

1 Ocak 2007 yılında Trayal

30 Haziran 2007 yılında Napredak

1 Ağu 2007 yılında Trayal

31 Aralık 2007 yılında Napredak

1 Temmuz 2013 yılında Mladost

1 Ocak 2015 yılında Moravac

1 Temmuz 2015 yılında Temnic Varvarin

21 Temmuz 2016 yılında Trayal

İgor Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Petrovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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