İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Plastun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Plastun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Plastun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Plastun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Plastun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Plastun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Plastun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Plastun 20 Ağustos 1990 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пластун Ігор Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Plastun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Plastun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Plastun'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Plastun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_plastun/

İgor Plastun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Plastun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Plastun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Plastun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Obolon Kyiv II

1 Temmuz 2008 yılında Obolon Kyiv

12 Temmuz 2012 yılında Karpaty

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

İgor Plastun kimdir

İgor Plastun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Plastun şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Smena-Obolon Kiew

İgor Plastun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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İgor Plastun nereli

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