İgor Pocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Pocek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Pocek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İgor Pocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Pocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Pocek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Pocek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Pocek 23 Aralık 1994 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Pocek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Pocek'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Pocek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Pocek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Pocek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Pocek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2014 yılında FK Berane

29 Ocak 2015 yılında Mogren

4 Ağustos 2015 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Ağustos 2016 yılında FK Ibar

13 Ocak 2017 yılında Sutjeska Niksic

2 Ağustos 2017 yılında FK Ibar

1 Ocak 2018 yılında Sutjeska Niksic

20 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo

1 Şubat 2019 yılında Sutjeska Niksic

4 Şubat 2019 yılında Jedinstvo

1 Haziran 2019 yılında Sutjeska Niksic

30 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

2 Ağustos 2020 yılında Zlatibor

1 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

20 Ocak 2023 yılında FK Bokelj

İgor Pocek kimdir

İgor Pocek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Pocek şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Pocek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...
Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...
Milija Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milija Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milija Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milija Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!