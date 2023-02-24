İgor Pocek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pocek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Pocek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Pocek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Pocek 23 Aralık 1994 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Pocek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Pocek'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Pocek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Pocek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Pocek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Pocek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2014 yılında FK Berane

29 Ocak 2015 yılında Mogren

4 Ağustos 2015 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Ağustos 2016 yılında FK Ibar

13 Ocak 2017 yılında Sutjeska Niksic

2 Ağustos 2017 yılında FK Ibar

1 Ocak 2018 yılında Sutjeska Niksic

20 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo

1 Şubat 2019 yılında Sutjeska Niksic

4 Şubat 2019 yılında Jedinstvo

1 Haziran 2019 yılında Sutjeska Niksic

30 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

2 Ağustos 2020 yılında Zlatibor

1 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

20 Ocak 2023 yılında FK Bokelj

İgor Pocek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Pocek şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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