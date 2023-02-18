İgor Postonjski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Postonjski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Postonjski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Postonjski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Postonjski 4 Şubat 1995 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Postonjski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. İgor Postonjski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Postonjski'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Postonjski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Postonjski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Postonjski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Postonjski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2014 yılında HNK Gorica

3 Şubat 2017 yılında Inter Zapresic

19 Ekim 2020 yılında NK Zagorec

18 Ocak 2021 yılında NK Varazdin

İgor Postonjski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Postonjski şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İgor Postonjski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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