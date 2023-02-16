İgor Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Ribeiro 10 Mayıs 2001 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Ribeiro Costa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Ribeiro'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 9 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

İgor Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Ribeiro şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.