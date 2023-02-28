İgor Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Ribeiro 4 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Francisco Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Ribeiro'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bandeirante-DF

18 Şubat 2022 yılında Ceilândia-DF

1 Temmuz 2022 yılında Tacuary FBC

İgor Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Ribeiro şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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