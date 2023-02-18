İgor Ristivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Ristivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Ristivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Ristivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Ristivojevic 8 Ağu 1988 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Ристивојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Ristivojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Ristivojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Ristivojevic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Ristivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Ristivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Ristivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Ristivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Macva

11 Ocak 2021 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında Macva

İgor Ristivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Ristivojevic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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