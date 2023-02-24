İgor Roncevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Roncevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Roncevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Roncevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Roncevic 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Igor Rončević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Roncevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Roncevic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Roncevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Roncevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Roncevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Roncevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

İgor Roncevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Roncevic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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