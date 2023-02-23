İgor Sapala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Sapala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Sapala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Sapala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Sapala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Sapala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Sapala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Sapala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Sapala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Sapala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Sapala 11 Ekim 1995 tarihinde Kartuzy şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Sapała şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Sapala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Sapala'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Sapala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Sapala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Sapala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Sapala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zyrardowianka

1 Şubat 2015 yılında Bzura Chodaków

8 Temmuz 2015 yılında Dolcan Zabki

3 Mart 2016 yılında Piast Gliwice

8 Şubat 2017 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2017 yılında Piast Gliwice

25 Temmuz 2017 yılında Rakow

30 Haziran 2018 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

İgor Sapala kimdir

İgor Sapala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Sapala şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MKS Polonia Warszawa

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İgor Sapala nereli

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