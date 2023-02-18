İgor Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Savic 31 Ocak 1997 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Савић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Savic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Savic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

23 Şubat 2018 yılında Mladost

3 Ağu 2018 yılında Metalac

20 Ocak 2020 yılında Borac Cacak

11 Ocak 2021 yılında Trayal

İgor Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Savic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İgor Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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