İgor Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Silva 4 Mayıs 1996 tarihinde Araraquara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Wanderson Da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İgor Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Silva'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Gazişehir

2 Eylül 2019 yılında Bursaspor

19 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında EC Água Santa

22 Ocak 2021 yılında Shkendija

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Uberlândia EC

14 Haziran 2022 yılında Piracicaba

24 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

İgor Silva kimdir

İgor Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Silva şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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İgor Silva nereli

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