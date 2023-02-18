İgor Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Stanojevic 24 Ekim 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Станојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Stanojevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS Management Sport yapmaktadır. İgor Stanojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Stanojevic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Padinska Skela

30 Haziran 2012 yılında OFK Belgrad

20 Temmuz 2013 yılında Grindavík

27 Eylül 2013 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2014 yılında Rakovica

10 Ocak 2015 yılında Pelister Bitola

4 Ağu 2015 yılında Metalac

31 Ağu 2016 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2017 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2018 yılında Banants

7 Şubat 2020 yılında Macva

29 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

4 Şubat 2021 yılında Shirak Gyumri

5 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

17 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

İgor Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Stanojevic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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