İgor Stasinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Stasinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Stasinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgor Stasinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgor Stasinski 15 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Stasiński şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgor Stasinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Stasinski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
İgor Stasinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgor Stasinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ruch Chorzow II
10 Şubat 2023 yılında Ruch Chorzow
İgor Stasinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgor Stasinski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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