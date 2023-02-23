İgor Strzalek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Strzalek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Strzalek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Strzalek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Strzalek 19 Ocak 2004 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Strzałek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Strzalek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. İgor Strzalek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Strzalek'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Strzalek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Strzalek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Strzalek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Strzalek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Legia II

2 Şubat 2022 yılında Legia Varşova

İgor Strzalek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Strzalek şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Naprzód Skórzec, Pogoń Siedlce, Legia Warszawa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.