İgor Subbotin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Subbotin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Subbotin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Subbotin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Subbotin 26 Haziran 1990 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Subbotin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. İgor Subbotin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İgor Subbotin'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Subbotin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Subbotin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Subbotin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Subbotin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Levadia II

1 Ocak 2009 yılında Levadia

15 Ocak 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2015 yılında Levadia

14 Ocak 2016 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2016 yılında Kalju FC

İgor Subbotin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Subbotin şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Subbotin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levadia Tallinn (2002-2007)

Estonya takımında 7 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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