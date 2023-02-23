İgor Thiago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Thiago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Thiago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Thiago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Thiago 26 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Thiago Nascimento Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Thiago Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Thiago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Thiago'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Thiago Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thiagoo01_/

İgor Thiago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Thiago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Thiago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Thiago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

28 Şubat 2022 yılında Ludogorets

İgor Thiago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Thiago şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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